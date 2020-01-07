Во вторник, 7 января, начался судебный процесс по уголовному делу Юниса Сафарова и еще 11 человек, обвиняемых в совершении теракта против главы Исполнительной власти Гянджи.

Подготовительное заседание суда проходит под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Мухаммеда Багирова в административном здании Сабунчинского районного суда.

3 августа 2018 года Юнис Сафаров в составе организованной группировки, представляющей религиозные радикальные круги, функционирующие в зарубежных странах, совершил в городе Гянджа заранее спланированный теракт против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, терроризм с целью насильственного изменения конституционного устройства Азербайджанской Республики, попытки создания им формы управления, основанной на законах шариата, создания не предусмотренной в законодательстве вооруженной группы, обучения в составе вооруженных подразделений за пределами нашей страны, незаконного приобретения и хранения крупной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершения им попытки убийства сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах, пресечение дальнейшей служебной деятельности отдельных чиновников как государственных деятелей и подготовки терактов с целью мести за эту деятельность, выступление с открытыми антигосударственными призывами, другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Оперативно-следственной группой, состоящей из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры были проведены следственные действия по уголовному делу, завершено следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая и Ю.Сафарова. 5 декабря 2019 года дело было отправлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

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