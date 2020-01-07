Поддержать кандидатуру Рауфа Арифоглу на предстоящих выборах в Милли Меджлис в его предвыборный штаб приходят жители Хатаинского района, общественные деятели, ветераны карабахской войны

Как ранее сообщал Minval.az, в минувшую субботу Окружная избирательная комиссия приняла решение о регистрации главы Медиа-группы «Ени Мусават» Рауфа Арифоглу кандидатом в депутаты Милли Меджлиса от Хатаинского третьего избирательного округа №35. За это время была проделана очень большая и сложная работа: Рауф Арифоглу за время активной и плодотворной деятельности главы Медиа-холдинга зарекомендовал себя как человек глубоко порядочный и справедливый. А потому неудивительно, что к его предвыборному штабу постоянно идут люди, желающие отдать свои голоса за человека, которому реально можно и нужно доверять.

Так, участник карабахской войны, легендарный командир Алик Мурадов по прозвищу «Газахлы Алик» посетил предвыборный штаб Рауфа Арифоглу, продемонстрировав кандидату в депутаты свою поддержку. В интервью Musavat.com А.Мурадов оценивает Рауфа Арифоглу как личность, достойную депутатского мандата.

«Если во время Карабахской войны на нас были направлены только вражеские пули, то на Рауфа Арифоглу ополчились со всех сторон за то, что он говорит правду. Рауф Арифоглу – достойный кандидат, он – глас народа», — отметил А. Мурадов, заверив при этом, что готов оказать А.Рауфоглу любую поддержку.

Предвыборный штаб также посетил отец шехида Ильгара Вердиева, житель Хатаинского района Тапдыг Вердиев. Он побеседовал с А.Рауфоглу и рассказал ему о проблемах семей шехидов и жителей Хатаинского района, пожелал ему удачи и выразил готовность оказать поддержку в ходе предвыборной кампании.

Кроме того, избирательный штаб Р. Арифоглу пополнился уполномоченными представителями, которые в данный момент ведут работу с гражданами, проживающими на территории избирательного округа №35.

Так, председатель Хатаинской районной организации Общественного объединения Ветеранов отечественной войны Азербайджана Сабит Кязымов стал уполномоченным представителем главы Медиа-группы «Ени Мусават» Рауфа Арифоглу. Как передает Musavat.com, С. Кязымов начнет свою деятельность в качестве уполномоченного представителя Р. Арифоглу после прохождения необходимых формальных процедур.

Сам С.Кязымов высоко оценил важность представления Р.Арифоглу в Милли Меджлисе и отметил, что быть уполномоченным представителем главы Медиа-холдинга «Ени Мусават» — это большая честь. Также С. Кязымов уверил издание в том, что и он, и все находящиеся в его окружении ветераны войны и члены семей шехидов поддержат Р.Арифоглу.

Также уполномоченным представителем Рауфа Арифоглу стал Гаджи Акпер Рустамов — легендарный карабахский боец, отец шехида, человек, прошедший длинный боевой путь, защищая Агдам и Карабах.

Известный тележурналист Туран Ибрагимов тоже стал уполномоченным представителем Р.Арифоглу.

Как отметил Т.Ибрагимов, он с удовольствием займется этой работой и сделает все на высшем уровне. Кроме того, Т. Ибрагимов добавил о том, что на парламентских выборах в 2010 году он являлся соперником с Р. Арифоглу, но после первого же выступления в прямом эфире на канале İTV между ним и главой Медиа-холдинга «Ени Мусават» зародилась самая настоящая дружба.

Также уполномоченным представителем Рауфа Арифоглу стал профессор кафедры Международной журналистики Бакинского государственного университета, заслуженный журналист Насир Ахмедли.

Отметим, что в период предвыборного процесса уполномоченные представители будут находиться в центральном штабе, контролировать агитационные и другие процессы, и каждый кандидат в депутаты может выдвинуть 10 уполномоченных представителей.

Minval.az