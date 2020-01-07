умер в аэропорту

В Баку произошел смертельный случай.

Как сообщает АПА,  инцидент зафиксирован в международном аэропорту Гейдар Алиев. Внезапно в зале ожидания скончался гражданин Азербайджана Рзаев Метлеб Агаширин оглу (1949 г.р.).

По факту ведется расследование.

Minval.az