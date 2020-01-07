В Баку произошел смертельный случай.
Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в международном аэропорту Гейдар Алиев. Внезапно в зале ожидания скончался гражданин Азербайджана Рзаев Метлеб Агаширин оглу (1949 г.р.).
По факту ведется расследование.
В Баку произошел смертельный случай.
Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в международном аэропорту Гейдар Алиев. Внезапно в зале ожидания скончался гражданин Азербайджана Рзаев Метлеб Агаширин оглу (1949 г.р.).
По факту ведется расследование.
Дата: 2020/01/07 11:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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