Посольство США в Азербайджане призвало американских граждан к мерам предосторожности.

«На Ближнем Востоке усиливается напряженность, которая может привести к угрозе безопасности для граждан США за рубежом. По этой причине персонал посольства получил указание минимизировать поездки», — говорится в сообщении посольства, опубликованном на сайте дипмиссии.

В частности, американцам рекомендовано обращать внимание на свое окружение. Соблюдать бдительность в местах скопления туристов, усилить личные меры безопасности, держать документы в легко доступных местах.

В случае чрезвычайной ситуации звонить на указанные на сайте номера телефонов посольства и Госдепартамента США.

Minval.az