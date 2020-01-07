Интерпол задержал в Европе еще одного азербайджанского политэмигранта Дашгына Агаларлы, сообщает Trend.

Он был задержан в Гданьском аэропорту (Польша) на основании запроса азербайджанской полиции. Ожидается его экстрадиция в Азербайджан.

Как сообщалось ранее в немецких СМИ, полиция г. Росток (Германия) задержала за нарушение закона о пребывании в стране 19 иностранцев, в том числе азербайджанцев.

Так, в результате рейда, проведенного на железнодорожном вокзале Ростока, было установлено наличие просроченных паспортов у девяти иностранцев, у четверых паспортов не было, у пятерых иностранцев был превышен срок максимального пребывания в Шенгенской зоне, а один из них предъявил сотруднику полиции «документ», не содержавших личных данных.

Minval.az