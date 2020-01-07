В ночь с 6 на 7 января православные христиане отметили благословенное рождение Иисуса Христа – Рождественский праздник.

Во всех православных церквях Азербайджана торжественно отмечается этот благословенный праздник, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви отец Александр сказал, что во всех уголках мира православные христиане отмечают Рождество. Этот праздник особенный для нас, потому что является призывом к миру.

Отец Александр выразил признательность руководству Азербайджанской Республики за проведение мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и мультикультурализма. Одним из таких важных мероприятий является II Бакинский саммит религиозных лидеров мира. Отец Александр поздравил всех православных христиан со светлым праздником Рождества, пожелал народу Азербайджана мира и благополучия.

Затем началась праздничная служба.

Minval.az