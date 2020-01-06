На сегодняшний день в Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, обратились 2296 человек.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, 463 кандидата выдвинуты 19 политическими партиями: «Кандидатуры 17 человек выдвинуты инициативными группами, а 1816 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке».

М.Панахов отметил, что уже утверждены кандидатуры 2146 обратившихся в ЦИК: «Из них 2017 человек уже забрали подписные листы, 774 человека вернули их с подписями, 458 человек прошли регистрацию».

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