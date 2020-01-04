Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Джавад Зариф в субботу провели телефонный разговор, обсудили последние события в регионе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Как отметили в МИД, министры обсудили последние события в регионе и обострение ситуации.

«Азербайджан призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности», — отмечено в сообщении.

Мамедъяров также выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи со смертью генерала Касема Сулеймана.

Minval.az