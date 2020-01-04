Президент Азерба йджана Ильхам Алиев в субботу поздравил православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент отметил, что на протяжении веков представители различных народов и конфессий жили в Азербайджане в условиях добрососедства, дружбы и взаимного доверия. Одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана является сохранение и дальнейшее развитие в обществе этнокультурного разнообразия, мультикультуральных традиций и атмосферы терпимости.

“Проведение в нашей стране представительных мероприятий, вносящих весомый вклад в укрепление межцивилизационного и межрелигиозного диалога, в том числе V Всемирного форума по межкультурному диалогу, II Бакинского саммита религиозных лидеров мира демонстрирует важную роль Азербайджана в установлении в международном масштабе мира, стабильности и гармонии”, — отметил президент.

“Сегодня христиане, являющиеся неотъемлемой частью нашего общества, достойно выполняют свой гражданский долг в проводимой в нашей стране большой созидательной работе и усилении национально-духовного согласия, прилагают все умения и усилия во имя прогресса Азербайджана”, — подчеркнул И.Алиев.

Minval.az