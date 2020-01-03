Главное управление Дорожной полиции обратилось к водителям.

«Согласно сводке Министерства экологии и природных ресурсов, со 2 января на территории республики наблюдается резкое ухудшение погодных условий. Во избежание неприятных инцидентов Дорожная полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. В связи с обледенением дорог в некоторых горных местностях Дорожная полиция призывает водителей избегать резкого торможения и по возможности не прибегать к обгону и иным маневрам», — говорится в сообщении, передает Report.

Пешеходы тоже должны придерживаться правил безопасности на дорогах. Переходя дорогу в темное время суток или в условиях плохой видимости, им следует выбирать, преимущественно, яркую одежду, не создавая опасности ни себе, ни другим участникам дорожного движения.

Minval.az