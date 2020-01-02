Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев второго января совершили визит в воинские части и подразделения отдельной пограничной дивизии «Газах», которая осуществляет охрану и защиту государственной границы с Арменией.

Как говорится в сообщении ГПС, было проверено исполнение поручений президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, военнослужащие, несущие службу в пограничных боевых пунктах, были поздравлены по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, проверяющие ознакомились со служебными и бытовыми условиями пограничников.

Помощник президента и начальник ГПС также ознакомились с работами, проделанными в рамках создания необходимой пограничной инфраструктуры, были отданы необходимые поручения в направлении повышения боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

Minval.az