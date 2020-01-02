По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, с целью внезапной проверки боевой готовности Военно-воздушных сил 2 января руководство Министерства обороны побывало в одном из подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает МО АР, были отработаны вопросы приведения поднятых по тревоге подразделений в состояние полной боевой готовности, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия.

Осмотрев боевую технику и средства ПВО, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава.

Пожелав личному составу новые успехи и достижения, министр обороны дал соответствующие указания в связи с более оперативным и эффективным выполнением боевых задач, а также мероприятиями по противовоздушной обороне, предстоящими провести в текущем году.

Minval.az