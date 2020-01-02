В результате создания электронных систем Министерством труда и социальной защиты населения у каждого гражданина будет своя индивидуальная социальная программа.

Как сообщает АПА, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева министерство предприняло меры по оказанию услуг населению на основе электронных технологий. В нашей стране впервые был передан в пользование портал «e-sosial», на сегодняшний день число его активных пользователей достигло 150 тысяч. Было отмечено, что в качестве первой проактивной услуги в стране с начала 2019 года осуществлен переход к автоматической выплате пенсий, разработаны и переданы в пользование около 15 систем е-выплат социальных пособий и пенсий. Ряд новых систем е-выплат будет передан в пользование и в следующем году.

Министр отметил, что предусмотрена электронизация 91 из 132 услуг, оказываемых в Центрах DOST. После завершения этой работы будут созданы индивидуальные социальные программы для каждого гражданина, в рамках которых будут обобщены данные граждан по сферам занятости, социального пособия и прочим вопросам, после этого им будут разосланы предложения.

Minval.az