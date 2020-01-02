Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2019 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 879,28 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ФГБУ «ЦДУ ТЭК»).

«По системе компании «Транснефть» транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в 2019 году составил 879,28 тыс. тонн. При этом в декабре прокачка нефти по этому маршруту составила 140,73 тыс. тонн», — сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК», SOCAR в 2018 году экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 1 млн 212,7 тыс. тонн нефти. Таким образом, в 2019 году экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 27,5%.

Сокращение объемов экспорта нефти в 2019 году со стороны SOCAR по нефтепроводу Баку-Новороссийск объясняется тем, что с марта по июнь трубопровод останавливался на плановый ремонт. SOCAR с 3 июля возобновила экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск.

Minval.az