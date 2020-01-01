Решаются проблемы вынужденных переселенцев. В нынешнем году были построены новые квартиры, дома для более чем 5 тысяч семей вынужденных переселенцев, около 800 семей шехидов.

Как сообщает Trend, эти факты озвучил президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что для пострадавших от землетрясения жителей Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов построены тысячи домов, глава государства сказал, что абсолютное большинство последствий этого сильного землетрясения было ликвидировано всего за 10 месяцев. «Это тоже уникальный случай, так как демонстрирует наши намерения, силу. Азербайджанское государство и руководство еще раз показали, что всегда находятся рядом с гражданами», — подчеркнул президент.

Minval.az