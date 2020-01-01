Стало известно, кто родился первым в Азербайджане в наступившем 2020 году.
Как передает АПА , в роддоме № 4 в 00:48 родила дочку жительница села Газыгумлаг Уджарского района Рашида Гараева.
Младенец весит 2,7 кг, а ее рост составляет 50 см.
Стало известно, кто родился первым в Азербайджане в наступившем 2020 году.
Как передает АПА , в роддоме № 4 в 00:48 родила дочку жительница села Газыгумлаг Уджарского района Рашида Гараева.
Младенец весит 2,7 кг, а ее рост составляет 50 см.
Дата: 2020/01/01 14:52
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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