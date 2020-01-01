На биби-эйбатской дороге, ранее закрытой вследствие разрушения из-за схода оползня, восстановлено одностороннее движение в направлении центра Баку.

Как сообщает АПА, сообщил руководитель пресс-службы Госслужбы автомобильных дорог Азербайджана.

Для обеспечения безопасного движения на дороге пока обеспечено движение автотранспортных средств по 2 полосам. Движение по остальным полосам будет восстановлено после полного завершения на участке строительно-ремонтных работ.

Для организации нормального движения на дороге нанесена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки и железо-бетонные ограждения вдоль обочины.

Во избежание оползней на участке продолжаются строительно-восстановительные работы, устанавливаются опорные сваи и новая дренажно-канализационная система.

Работу планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Minval.az