С сегодняшнего дня облегчается налоговое бремя для лиц, продающих собственное жилье.

Как сообщает АПА, это отражено в поправках, внесенных в Налоговый Кодекс.

Согласно изменениям, физические лица будут освобождены от уплаты налога за 30 кв.м. жилой площади.

Собственник, имеющий 3-летнюю прописку в своей квартире, сможет продать ее, не уплачивая налоги. Те, кто прописан меньше 3 лет, избавлены от уплаты налогов 30 процентов жилплощади, за остальную же часть жилплощади упрощенный налог будет рассчитан из расчета 15 манатов на 1 кв.м. В этом случае при подсчете налога сумма умножается на коэффициент, определенный по жилым зонам.

К примеру, проживающие в первой зоне Баку, прописанные в собственных квартирах меньше 3 лет, при продаже квартиры не будут платить налог за 30 процентов жилплощади, за остальную часть жилплощади упрощенный налог будет рассчитан по коэффициенту, равному 4-м. То есть, за каждый квадратный метр будут платить 60 манатов.

Проживающие в 12-й зоне будут выплачивать 18 ман/кв.м. (по коофициенту 1,2).

Контроль за выплатами упрощенного налога обеспечиваются нотариальными конторами.

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