Задержаны трое лиц, бросивших сегодня петарду на рельсы на станции метро «28 Мая».

Как сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, в результате проведенной оперативно-розыскной операции были задержаны житель Ярдымлинского района Гусейнли Вюгар 1998 г.р., житель поселка Джейранбатан Абшеронского района Аббасов Шахин 1996 г.р. и житель Зангиланского района Мамедов Ровшан 1998 г.р..

Напомним, что сегодня около 18:40 на станции метро «28 Мая» в движении поездов возникла 5-минутная задержка.

Как сообщил Бахтияр Мамедов, неизвестный бросил на рельсы петарду:

«Неизвестный бросил петарду в туннель, ведущий в сторону станции «Ичери Шехер». Движение поездов было остановлено из-за звука взрыва, возникла напряженность.

После осмотра территории движение поездов было восстановлено, возникла 5-минутная задержка. Никакого возгорания или задымления в метро не произошло».

Minval.az