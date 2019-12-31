На Бибиэйбатской дороге восстановлено одностороннее движение в направлении города, сообщает Госагентство автомобильных дорог.

Для обеспечения безопасности движения на дороге, пока предусмотрено движение только по двум полосам. Восстановление движения на других полосах станет возможным возможным после завершения строительных и реставрационных работ на этой территории.

Для нормальной организации движения была нанесена дорожная разметка, установлены необходимые дорожные знаки, а вдоль дороги установлены железобетонные блоки.

Для предотвращения подобных случаев в будущем на территории продолжаются работы по реконструкции и строительству, строятся опорные стены, новая дренажная, канализационная и дождевая системы.

Полностью работы планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Minval.az