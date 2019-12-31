Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в соцсети Instagram поздравила азербайджанский народ с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом.
«Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю всех вас по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на земле будут здоровы и счастливы! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, а вашим семьям – радости и благосостояния», — написала Мехрибан Алиева.
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Əziz həmvətənlər! Sizi 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və qarşıdan gələn Yeni İl münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Qoy Tanrı öz mərhəmətini xalqımızdan əsirgəməsin! Qoy yer üzündəki bütün azərbaycanlılar sağlam və xoşbəxt olsun! Bu bayram günündə sizə möhkəm cansağlığı, xoş ovqat, ailələrinizə sevinc və rifah arzulayıram. Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю всех вас по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на земле будут здоровы и счастливы! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, а вашим семьям – радости и благосостояния. #MehribanƏliyeva #MehribanAliyeva