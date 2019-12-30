В январе-ноябре этого года функционирующими в Азербайджане банками было продано населению наличными 530696,2 тыс. евро, что на 94532,3 тыс. евро или на 15,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По подсчетам АПА-Экономикс, проведенным на основании данных Центрального банка Азербайджана, в ноябре текущего года население страны закупило 43671,7 тыс. евро. Это меньше по сравнению с октябрем на 15284,1 тыс. евро или на 25,9%, а по сравнению с январем текущего года – на 15736 тыс. евро или на 26,5%. По сравнению с аналогичным месяцем 2018 года в прошлом году закупки евро населением уменьшились на 26334,7 тыс. евро или на 37,6%.

Кроме того, в январе-ноябре население страны продало банкам 201 153 тыс. евро, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года это меньше на 11572 тыс. евро или на 5,4%.

Minval.az