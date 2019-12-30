Член Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Самед Гурбанов поделился мнением с изданием «Азериспорт» о выступлении команды в первой половине сезона.

«Выступление команды оставляет желать лучшего. Особенно разочаровал вылет из Кубка Азербайджана. «Нефтчи» не имеет права вылетать из этого турнира таким образом. Я не увидел в матчах с «Сумгайытом» у команды той прыти, которая должна быть. Я не удовлетворен работой Роберто Бордина, который не может собрать команду в нужный момент. Так дальше не пойдет. С таким составом мы имеем право рассчитывать на большее, чем второе место в премьер-лиге», — заявил Гурбанов.

Minval.az