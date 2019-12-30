«Во время мониторинга в течение года выявлены определенные проблемы с использованием государственного языка в эфирном пространстве».

Об этом говорится в ежегодном отчете Национального Совета телевидения и радио (НСТР).

Наблюдается несоблюдение ведущими в ряде случаев норм литературного азербайджанского языка, допущение путаницы в речи, нарушения словесного ряда, использование в эфире бытового языка, переход на иностранный язык в беседе с иностранными гостями, влияние русского и турецкого языков в речи ведущих.

Также отмечается, что некоторые ведущие говорят на диалектах, в некоторых случаях в теле- и радиопередачах и рекламах употребляют грубые слова, ругательства, неэтичные и оскорбительные выражения, которые раздражают зрителей и слушателей».

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