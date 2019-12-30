Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с изменением должностей судей и председателей ряда судов первой инстанции.

Согласно распоряжению, в связи с изменением должностей от занимаемых должностей освобождены следующие судьи и председатели судов:

Абыева Наримана Ибрагим оглу — от должности судьи Сумгайытского городского суда

Ахундова Эмина Тахир оглу — от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа

Ахундову Зейнаб Али гызы — от должности судьи Хазарского районного суда города Баку

Бурджаева Имрана Рамазан оглу — от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку

Алиева Эмина Зохраб оглу — от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку

Алиеву Айтен Гейдар гызы — от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку

Гасанову Шалалу Акиф гызы — от должности судьи Насиминского районного суда города Баку

Гусейнова Араза Фиридун оглу — от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку

Гусейнова Эльнура Гейдар оглу — от должности судьи Нахчыванского городского суда Нахчыванской Автономной Республики

Гусейнова Пярвиза Актив оглу — от должности судьи Насиминского районного суда города Баку

Гараеву Мехрибан Джафар гызы — от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку

Гасымова Фарруха Гусейнага оглу — от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку

Мамедова Джейхуна Башир оглу — от должности судьи Сумгайытского городского суда

Мамедова Рашада Сейлан оглу — от должности судьи Товузского районного суда

Новрузова Сахавата Гусейн оглу — от должности судьи Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики

Османова Усамеддина Идаят оглу — от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда

Садигова Зульфугара Ахмед оглу — от должности судьи Абшеронского районного суда

Салманова Эльшана Физули оглу — от должности судьи Военного суда Нахчыванской Автономной Республики

Тагиева Хагани Гахраман оглу — от должности судьи Губинского районного суда

Согласно распоряжению, судьями и председателями судов первой инстанции назначили следующих лиц:

Рзаева Рашида Шукюр оглу — судьей и председателем Хатаинского районного суда города Баку

Алиева Ислама Али оглу — судьей и председателем Ясамальского районного суда города Баку

Аббасова Натига Мехди оглу — судьей и председателем Агстафинского районного суда

Нуриева Мехмана Багыш оглу — судьей и председателем Джебраильского районного суда

Судьями судов первой инстанции назначили следующих лиц:

Гейдарова Фаига Ингилаб оглу — судьей Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики

Мустафаева Этибара Мустафа оглу — судьей Бинагадинского районного суда города Баку

Тагиева Заура Музаффар оглу — судьей Хазарского районного суда города Баку

Керимли Рустама Лятиф оглу — судьей Сабунчинского районного суда города Баку

Асадову Тахиру Алиф гызы — судьей Сабунчинского районного суда города Баку

Сулейманову Шахлу Энвер гызы — судьей Сабаильского районного суда города Баку

Дашдамирова Рауфа Магеррамали оглу — судьей Ясамальского районного суда города Баку

Иманова Халига Халыг оглу — судьей Кюрдамирского районного суда

Алекберова Афгана Газанфар оглу — судьей Сумгайытского городского суда

Мамедова Эльчина Гудрат оглу — судьей Сумгайытского городского суда

Рзаева Кямиля Аллахгулу оглу — судьей Тертерского районного суда

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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