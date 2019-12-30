Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с изменением должностей судей и председателей ряда судов первой инстанции.
Согласно распоряжению, в связи с изменением должностей от занимаемых должностей освобождены следующие судьи и председатели судов:
Абыева Наримана Ибрагим оглу — от должности судьи Сумгайытского городского суда
Ахундова Эмина Тахир оглу — от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа
Ахундову Зейнаб Али гызы — от должности судьи Хазарского районного суда города Баку
Бурджаева Имрана Рамазан оглу — от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку
Алиева Эмина Зохраб оглу — от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку
Алиеву Айтен Гейдар гызы — от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку
Гасанову Шалалу Акиф гызы — от должности судьи Насиминского районного суда города Баку
Гусейнова Араза Фиридун оглу — от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку
Гусейнова Эльнура Гейдар оглу — от должности судьи Нахчыванского городского суда Нахчыванской Автономной Республики
Гусейнова Пярвиза Актив оглу — от должности судьи Насиминского районного суда города Баку
Гараеву Мехрибан Джафар гызы — от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку
Гасымова Фарруха Гусейнага оглу — от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку
Мамедова Джейхуна Башир оглу — от должности судьи Сумгайытского городского суда
Мамедова Рашада Сейлан оглу — от должности судьи Товузского районного суда
Новрузова Сахавата Гусейн оглу — от должности судьи Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики
Османова Усамеддина Идаят оглу — от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда
Садигова Зульфугара Ахмед оглу — от должности судьи Абшеронского районного суда
Салманова Эльшана Физули оглу — от должности судьи Военного суда Нахчыванской Автономной Республики
Тагиева Хагани Гахраман оглу — от должности судьи Губинского районного суда
Согласно распоряжению, судьями и председателями судов первой инстанции назначили следующих лиц:
Рзаева Рашида Шукюр оглу — судьей и председателем Хатаинского районного суда города Баку
Алиева Ислама Али оглу — судьей и председателем Ясамальского районного суда города Баку
Аббасова Натига Мехди оглу — судьей и председателем Агстафинского районного суда
Нуриева Мехмана Багыш оглу — судьей и председателем Джебраильского районного суда
Судьями судов первой инстанции назначили следующих лиц:
Гейдарова Фаига Ингилаб оглу — судьей Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики
Мустафаева Этибара Мустафа оглу — судьей Бинагадинского районного суда города Баку
Тагиева Заура Музаффар оглу — судьей Хазарского районного суда города Баку
Керимли Рустама Лятиф оглу — судьей Сабунчинского районного суда города Баку
Асадову Тахиру Алиф гызы — судьей Сабунчинского районного суда города Баку
Сулейманову Шахлу Энвер гызы — судьей Сабаильского районного суда города Баку
Дашдамирова Рауфа Магеррамали оглу — судьей Ясамальского районного суда города Баку
Иманова Халига Халыг оглу — судьей Кюрдамирского районного суда
Алекберова Афгана Газанфар оглу — судьей Сумгайытского городского суда
Мамедова Эльчина Гудрат оглу — судьей Сумгайытского городского суда
Рзаева Кямиля Аллахгулу оглу — судьей Тертерского районного суда
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.