Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к населению.

Как отмечается в обращении, в нашей стране созданы все необходимые условия для проведения праздника: «К сожалению, некоторые наши граждане вместо того, чтобы рационально воспользоваться этими благоприятными условиями, накануне праздника, не думая о своих финансовых потерях, используют запрещенные к продаже дорогостоящие пиротехнические средства, создающие сильный шумовой эффект и тем самым нарушают покой окружающих.

Кроме того, мгновенный взрыв этих пиротехнических средств, приводящий к пожарам и другим нежелательным происшествиям, оказывает негативное влияние на психику и здоровье людей, особенно лиц пожилого возраста, больных и детей, порождает у них страх.

С учетом этого, мы еще раз просим наших граждан, и особенно молодежь, воздержаться от таких действий, нарушающих покой людей в праздничные дни, наносящих ущерб их здоровью и приводящих к нарушению общественного порядка. Просим их не портить праздничное настроение наших граждан такими неприятными поступками».

Minval.az