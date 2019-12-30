Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает потерянным 2019 год для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Этот год был потерянным для урегулирования конфликта, и виной тому является непоследовательная, противоречивая и непонятная позиция армянской стороны», — сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24».

«В течение года мы слышали совершенно противоречащие друг другу заявления высшего руководства Армении. Одно из них — Нагорный Карабах – это якобы независимое государство и Азербайджан должен вести переговоры с ним. Это была полная попытка подрыва переговорного процесса, с чем ни мы, ни сопредседатели не могли согласиться, — отметил президент Ильхам Алиев.

Заявление по этому поводу сделали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, по моей информации они сделали руководству Армении серьезное внушение, чтобы они отказались от этой популистской, вредной и опасной политики».

«Вслед за этим армянский премьер заявил, что Нагорный Карабах – это Армения и точка, — добавил глава государства… Таким образом, получается, что они сами не знают, что такое Нагорный Карабах. Если это так, то мы можем им разъяснить, что я сделал в октябре на заседании клуба «Валдай» в Сочи. Нагорный Карабах – это Азербайджан! И это является истиной. Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Как только в армянском руководстве поймут эту простую истину, мы можем продвинуться в переговорах».

Minval.az