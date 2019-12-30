Сегодня в Гейгеле сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс, построенный для вынужденных переселенцев.

Как сообщает АПА, на церемонии открытия принимали участие председатель Государственной комиссии по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, глава исполнительной власти Гейгельского района Ариф Сеидов и директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Махир Аббасзаде.

В новом жилом комплексе построены 3 пятиэтажных здания с 15 однокомнатными, 55 двухкомнатными, 50 трехкомнатными и 10 четырехкомнатными квартирами. Проведены работы по благоустройству и озеленению дворов.

В этот комплекс планируется переселить вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях и других административных зданиях Гейгельского района.

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