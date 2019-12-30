«Для меня господин Пашинян — это трагедия армянского народа, также, как господин Зеленский — это трагедия украинского народа. Пашинян — с моей точки зрения, по-моему сугубо субъективному мнению — человек ничтожный, для Армении крайне вредный. Пашинян – это пустота».

Об этом, как сообщает Minval.az, заявил известный российский политолог Сергей Кургинян.

«В любом случае, мне лично как человеку стыдно как за выбор украинского народа, так и за выбор армянского народа», — сказал Кургинян, который выступив в поддержку военного преступника Роберта Кочаряна.

Кроме того, «представления Роберта Кочаряна о национальной армянской политике созвучны тому, что представляет собой нынешний российский курс, нынешнее самоопределение России в мире», — уверен политолог.

«Или армянский народ одумается (и господин Пашинян перестанет существовать как армянский политик), или он не одумается», — добавил Кургинян.

«Как говорилось в анекдоте: „Знаете Рабиновича, который жил напротив тюрьмы? Так теперь он живет напротив своего дома“. Если господин Пашинян начнет „жить напротив своего дома“, условно говоря, значит, армянский народ опомнился. Если нет — то нет», — пояснил политолог.

«Как эксперт и как человек я считаю, что единственная задача армянского народа — конституционным образом свергнуть господина Пашиняна и вернуть Армению на правильный курс, отвечающий армянским национальным интересам. А другого курса, кроме прорусского, у Армении не существует», — сказал Кургинян.

Он добавил, что в Советском Союзе положение Армении «еще сильнее изменилось к лучшему».

«Зачем было менять эту ситуацию? Для того, чтобы опять оказаться тет-а-тет с Турцией и Ираном? На что надеются? На Америку? Эта надежда конца восьмидесятых годов еще жива? Она снова воскресла?» — вопрошает политолог.

«Это безумная надежда, глубоко губительная для армянского народа. И абсолютно смертельная для Карабаха. Потому что если в итоге всего происходящего Армения — в фантастическом варианте — войдет в НАТО, то первое, что будет сделано, это отдача Карабаха Азербайджану, который тоже войдет в НАТО. Никому не нужно Закавказье по частям. Это будет трагический для России вариант и это будет трагический вариант для Закавказья. Но самым трагическим он будет для Карабаха», — предостерег он.

Он подчеркнул, что решать судьбу любого государства должны его граждане.

«Если бы я считал, что я должен решать судьбу господина Пашиняна и вообще армянской политики, я бы, во-первых, выучил армянский язык, из которого я знаю сто слов. И, во-вторых, переехал бы в Армению. И там бы участвовал в армянском общественном или политическом процессе. Имея на это соответствующее право. Находясь здесь, я этого права не имею. Я могу только высказывать частную точку зрения. Нельзя, неправильно, аморально, с моей точки зрения, находиться на двух стульях», — пояснил свою позицию Кургинян.

Minval.az