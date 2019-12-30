Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Анар Расулов.

Как передает Qafqazinfo, Расулов в 2016-2018 годах был начальником отдела ЦИУТ, а с мая по сентябрь 2018 года — замдиректора, с сентября по апрель 2019 года – директором.

А.Расулов был задержан по обвинению в мошенничестве, его уголовное дело вело Главное управление по борьбе с организованной преступностью. 7 декабря в отношении экс-директора Наримановским районным судом было вынесено решение об аресте сроком на 4 месяца.

Расулов обвиняется в том, что вступив в предварительный сговор с группой лиц, он присвоил собственность ЦИУТ и работника БТА Фуада Исмаилова.

Отметим, что ЦИУТ действует в качестве ООО в подчинении БТА.

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