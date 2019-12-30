Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, отмечает российский президент Владимир Путин в поздравлении на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева с наступающим Новым годом.

Российский лидер подчеркнул высокий уровень российско-азербайджанских отношений.

«Убежден, что Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, что в полной мере отвечает интересам народов двух государств, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», — отметил Путин.

Minval.az