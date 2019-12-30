Чудеса случаются: жители жилого массива «Советская» получили от властей неожиданный подарок

Казалось бы, кошмар переселения самого большого жилого массива «Советская», наделавший много шума, постепенно сошел на нет. Практически вся эта территория была выселена, граждане купили себе квартиры – отталкиваясь от суммы компенсации размеров 1500 манатов. Некоторые смирились, некоторые роптали до последнего момента, пытаясь хоть как-то отстоять свое право на получение суммы за всю свою территорию (включая подвалы, балконы, участки дворов). Многие граждане в надежде получить справедливую компенсацию, писали письма на сайт президента Ильхама Алиева, обращались в прокуратуру, подавали в суды, вызывали сотрудников СМИ, которые протоколировали происходящее и освещали безвыходные ситуации, в которых оказались люди, не имеющие представления куда идти и где селиться – с учетом того, что компенсационные деньги, полученные ими, не позволяли купить жилплощадь, аналогичную той, которую у них отчуждали госчиновники под строительные нужды в рамках программы «Развития большого Баку».

Как известно, за дополнительную территорию – балконы, подвалы, периметр лестниц и участки дворов платили очень мало – примерно 300-400 манатов за кв.м, что не могло не вызвать справедливого возмущения граждан, рассчитывающих на полную выплату компенсации размеров 1500 манатов за каждый свой законный, официально зарегистрированный квадратный метр.

Но с госчиновниками невозможно спорить, и еще труднее бороться. Как известно, все суды, связанные с отчуждением территорий под госзаказ, заканчивались в пользу ИВ – даже если у граждан имелись на руках все законные документы, в том числе и документы земельного кадастра, закрепляющие за ними законное право владения участком земли, на котором стоял их дом.

«Минвал» неоднократно писал об этих сносах, призывая к справедливому решению вопроса. Мы проводили расследования в надежде помочь людям (также как несколько лет назад писали ряд громких статей о большом сносе в пос. «Баилова»). Но с территорией жилого массива «Советская» все было тщетно: госчиновники на уступки не шли, игнорируя все публикации СМИ о беспределе, творящемся при отчуждении земли у граждан.

Автор этих строк тоже проживал на территории, попавшей под снос. И наравне с остальными получил компенсацию размером в 1500 манатов. Как раз перед прошлым Новым годом предстояли бытовые тяготы: поиск новой квартиры, покупка, вступление в законные права, упаковка, переезд – короче говоря, все то, что в обычных условиях как правило может только обрадовать каждого человека. Но не в той ситуации, которая сложилась на «Советской». Приобретение жилья, переезд, распаковка и обживание на новом месте были скорыми и утомительными. Но как говорится, с глаз долой из сердца вон. Осели, обжились. И даже уже и думать перестали о сносе – как о кошмарном сне. И вдруг произошло то, чего никто из нас никак не мог ожидать.

Несколько дней назад на телефон автора этих строк поступил звонок от сотрудника ЖЭУ, расположенного по старому адресу. И сотрудник этот сообщил о том, что нам, как и другим жителям «Советской», выселенным в конце 2018-го и в течении 2019-го гг. полагается доплата к сумме, полученной ранее. Нам предлагали прийти в ИВ Ясамальского района, где с вышеуказанными гражданами должны были провести беседу члены комиссии и определить сумму доплаты.

Сказано — сделано. Мы, выстояв огромную 5-часовую очередь, поднялись в кабинет, в котором присутствовали те же самые люди, которые выдавали нам первичную компенсацию в 2018 году. Они сообщили, что государство решило пересмотреть вопрос с компенсациями – с учетом многочисленных жалоб президенту, обращений в суд и правоохранительные органы. И с учетом пересмотра людям сделали надбавку: у кого территория была маленькой (до 20 кв.м.) – начислили по 500 манатов за кв.м., а у кого было больше 20 кв.м. – по 415 манатов.

После подтверждения акта доплаты автор этих строк вместе с остальными жителями, получившими аналогичные документы, отправился в нотариальную контору, где получил чек на сумму 18 тысяч манатов, полагающихся от государства за снесенную территорию.

Конечно же, члены Комиссии, выдавшие акты о дополнительной доплате, не озвучили истинных причин, побудивших госчиновников выдать гражданам дополнительную сумму компенсации за отчужденные ими территории. Но тем не менее, единственная мысль, которая сразу же пришла в голову после звонка сотрудника ЖЭУ – революционные реформы президента Азербайджана Ильхама Алиева, мощно тряхнувшего «пыльный ковер» своего чиновничьего аппарата. Полетели их непокаянные головы, из-под ног была выбита плодородная почва, а из-под задов – кресла, в которых они сидели много лет, саботируя распоряжения главы государства. В Комиссии подтвердили факт многочисленных жалоб граждан, недовольных суммой, выдаваемой за отчуждаемую у них жилплощадь. И, скорее всего, именно этот факт стал последней каплей, переполнившей чашу терпения президента, неоднократно говорившего о том, чтобы снос не стал для граждан страны адом, чтобы чиновники индивидуально подходили к каждому человеку, выслушивали его пожелания и ни в коем случае не вели себя как захватчики.

Сегодня справедливость восторжествовала, и люди неожиданно получили лучший в жизни новогодний подарок!

Как видите, чудеса случаются. И дай всем нам Бог побольше радости, здоровья и – в свете решительных действий, предпринимаемых президентом в борьбе со «старым миром» – побольше положительных новостей о процветании нашей родной страны.

Яна Мадатова

Minval.az