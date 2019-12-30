Наша предвыборная кампания проходит грандиозно. Мои оппоненты потеряли равновесие и оказались в безвыходном положении, усилив черный пиар против меня. Самим им нечего сказать, поэтому они находят успокоение в том, что делятся статьей прихвостня предателя нации Сафара Абиева, негодяя, «благодаря» бесславной деятельности которого десятки военных стали шехидами, да к тому же еще отказавшегося от собственного сына.

Они якобы проводят выборы в Facebook, где я проигрываю, как будто 35-й избирательный округ находится в Facebook, а не в Хатаинском районе Баку.

В целом, большинство оппозиционных лидеров переместились в виртуальный мир, где легко можно собирать тысячи лайков. Но когда лидеры эти выходят на улицы и на площади, вокруг них никого не оказывается. За короткий срок я организовал работу, собрал команду и выбрал витрину. Их же витриной же оказался Эльдар Сабироглу.

Я одержу победу на этих выборах с разницей в 5000 голосов! Именно в 35-м избирательном округе, даю слово! А все виртуальные победы будут вашими.

Я никого не призываю к честной мужской борьбе, так как знаю, кто передо мной. Кучка сторонников Эльдара Сабироглу во главе с самим Эльдаром Сабироглу. Так было, когда я выдвигал свою кандидатуру от этого округа, и тоже самое происходит сейчас!

Мне нет дела до присоединяющихся к обвиняющему меня в отклонении от службы в Советской армии, очерняющему мои труды и заслуги перед Азербайджаном. Фальшивые ветераны и бойцы, твердо уверовавшие в собственную ложь, позабыли о том, что я могу раскрыть их мошенничество одним ударом. А ведь мне действительно есть, что рассказать о них – достаточно только поделиться всего двумя страницами своего тюремного дневника.

Но зачем? Мы проводим отличную избирательную кампанию, трудимся как пчелы, народ нас поддерживает. Как бы злопыхатели ни старались, победа все равно будет моей, так как в округе нет никого, кто бы мог соперничать со мной. Все эти люди выглядели значимым в свое время только благодаря моим СМИ. Сейчас я больше не стою за ними, и вы видите разницу. Вся их надежда только на пасквили Эльдара Сабироглу.

А теперь я поделюсь фотографией с боевыми товарищами. Это мы с разницей в 29 лет. В стране не было национальной армии, мы создали группы добровольцев, также не было национальной газеты, и мы ее создали, Мусават был изгнан из страны, мы создали «Ени (новый – ред.) Мусават».

И мы продолжим эту деятельность. После этой статьи я ни кому не собираюсь отвечать, если не буду вынужден. Призываю свой избирательный штаб и журналистов к сдержанности. У нас нет времени, чтобы тратить его на такие вещи.

Minval.az