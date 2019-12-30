В условиях профицитного платежного баланса стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 13,7% и составили 50,9 млрд. долларов США, что превышает ВВП.

Об этом АПА сообщает со ссылкой на заявление Центробанка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежной политики и политики финансовой стабильности на 2020 год и среднесрочный период.

В текущем году впервые в истории активы Государственного нефтяного фонда превысили 40 млрд. долларов США. Валютные резервы Центробанка за истекший период 2019 года выросли на 11% и составили 6,2 млрд. долларов.

Активы страны по международной инвестиционной позиции (111 млрд. долларов) в два раза превышают обязательства (54 млрд. долларов). Это свидетельствует о высокой международной платежеспособности Азербайджана и его роли в качестве кредитора.

Minval.az