В связи с празднованием 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в столице автобусы по регулярным маршрутам будут работать до 01:00 ночи, сообщили АПА в Бакинском Транспортном агентстве.

«Просим наших граждан отдавать в этот день предпочтение общественному транспорту. Кроме того, Центр интеллектуального управления транспортом 31 декабря с целью устранения «пробок» будет применять зеленую волну на светофорах в ночное время, особенно на центральных улицах и проспектах», — говорится в сообщении Агентства.

C целью организации контроля за работой транспорта в праздничные дни Бакинское транспортное агентство продолжит свою деятельность в особом режиме.

«Просим водителей не создавать препятствия другим участникам движения, не останавливать автомобили в запрещенных местах», — отметила в БТА.

Minval.az