С сегодняшнего дня на линии по маршруту №160 выпущены новые, 12-метровые автобусы.
Об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
Он отметил, что автобусы BMC Procity завезены ООО «Çinar-Trans».
С сегодняшнего дня на линии по маршруту №160 выпущены новые, 12-метровые автобусы.
Об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
Он отметил, что автобусы BMC Procity завезены ООО «Çinar-Trans».
Дата: 2019/12/30 10:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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