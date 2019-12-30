С сегодняшнего дня на линии по маршруту №160 выпущены новые, 12-метровые автобусы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что автобусы BMC Procity завезены ООО «Çinar-Trans».

Minval.az