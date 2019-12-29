Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес изменения в Положение об учебных курсах для водителей транспортных средств и повышении их квалификации.

Как передает АПА, согласно поправке, водители, осуществляющие международные пассажирские и грузовые перевозки, должны пройти обучение и переподготовку по программе профессиональной компетентности, утвержденной Кабинетом Министров.

Порядок и сроки подготовки будут определены Кабинетом Министров.

Обучение будет организовано и проведено Министерством транспорта, связи и высоких технологий.

По результатам обучения водителю будет выдан документ, форма которого будет утверждена Кабинетом Министров.

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