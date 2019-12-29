В связи с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом ОАО «Азерсу» в нерабочие дни будет работать в усиленном режиме.

Как говорится в сообщении ОАО, в связи с этим в аппарате акционерного общества и местных управлениях водоканалов будет применяться режим дежурства. Аварийные бригады и «колл-центр 955» будут обслуживать население в течение 24 часа.

Будут приняты все организационные и технические меры для обеспечения устойчивого водоснабжения населения питьевой водой в праздничные и нерабочие дни, а также бесперебойного водоснабжения мест проведения праздничных мероприятий.

«Потребителей просят связаться с «колл-центром «Азерсу» 955» для решения проблем с водоснабжением и канализацией», — сообщили в ОАО.

Minval.az