29-го декабря руководитель Медиа-группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу провел кампанию по сбору подписей в 3-м Хатаинском избирательном округе №35.

Жители улицы Абилова Хатаинского района проявили большой интерес к инициативе баллотирующегося в парламент страны Рауфа Арифоглу. Проживающие в данном районе в массовом порядке приняли участие в мероприятии и пожелали соискателю успехов.

Граждане также поделились с кандидатом в депутаты своими проблемами и попросили Рауфа Арифоглу способствовать их решению.

Отметим, что основными проблемами жителей улицы Абилова, по их словам, являются отсутствие уличного освещения, устаревшие автобусы, курсирующие в этом районе, некачественное асфальтовое покрытие и внутриквартальное движение автобусов и автомобилей.

Minval.az