Президент Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании деятельности Министерства образования и о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 17 января 2019 года номер 479 «О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими».

Согласно указу, находящееся в подчинении Министерства образования Управление аккредитации и нострификации будет переформировано путем превращения в имеющее статус публичного юридического лица в подчинении Министерства образования Азербайджанской Республики Агентство по обеспечению качества в образовании.

Указом утвержден «Устав Агентства по обеспечению качества в образовании».

Minval.az