«В Азербайджане разработано соответствующее законодательство по защите газовых счетчиков».

Как сообщает АПА, об этом в беседе с журналистами сказал генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

По его словам, на данный момент этот документ рассматривается соответствующими органами и в ближайшее время ожидается утверждение законопроекта.

«Отмечу, что если раньше при каком-либо вмешательстве в работу счетчика во всех случаях ответственность ложилась на гражданина, то с декабря 2018 года без решения суда никакое вмешательство не подсчитывается как ущерб, нанесенный ПО «Азеригаз», — отметил Р.Алиев.

Minval.az