В Бакинское транспортное агентство (БТА) в конце последнего квартала года поступили 124 обращения в связи с курением водителей автобусов за рулем, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство.

На их основании в отношении 39 водителей автобусов были приняты меры согласно Кодексу об административных нарушениях.

Кроме того, Агентство премировало нескольких пассажиров, активно поддержавших БТА в борьбе с этим явлением.

Всего в этом году было сообщено о 429 подобных нарушениях, в отношении 235 водителей был составлен протокол на основании Кодекса об административных нарушениях. 20 пассажирам, проявившим активность и сообщавшим о правонарушениях в течение года, были вручены подарки.

Благодаря активной позиции пассажиров в последнее время наблюдается уменьшение случаев курения водителей автобусов за рулем, сообщает Агентство.

Minval.az