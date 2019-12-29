30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, изморось. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер.

Согоасно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 768 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах ожидается дождь, местами ливни и туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 4 градуса мороза до 1 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

29 и 30 декабря на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

Minval.az