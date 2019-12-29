Одним из самых обсуждаемых избирательных округов в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут 9 февраля, является 3-й Хатаинский избирательный округ №35, от которого выдвигаются глава Медиа Группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу и председатель партии «Умид» Игбал Агазаде.

Сайт Axar.az поинтересовался мнением представителей медиа о том, у кого из кандидатов больше шансов на победу.

Главный редактор сайта Bakipost.az Эльчин Захироглу:

— От этого округа Игбал Агазаде уже избирался депутатом и очень хорошо работал с избирателями. Он запомнился как депутат, смело поднимавший с трибуны Милли Меджлиса беспокоящие граждан вопросы, всегда был рядом с избирателями и не обходил стороной даже мелкие проблемы. Этот момент играет на руку Игбалу Агазаде. Однако, Рауф Арифоглу многие годы является жителем данного округа, руководимая им медиа-структура всегда освещала проблемы этой территории, принимала жалобщиков, она находится в тесном контакте с жителями района. Рауф Арифоглу обладает организационными способностями, он способен проводить отличную избирательную кампанию. Мы это уже видели на выборах 2010 года. На этот раз его возможности стали еще шире, он отлично все организовал, привлек к избирательной кампании интересных людей, и он настроен более оптимистично. С этой точки зрения полагаю, что в данном округе пройдут очень интересные выборы. И считаю, что в нынешней ситуации у Рауфа Арифоглу гораздо больше шансов, чем у Игбала Агазаде.

Главный редактор сайта Qaynarinfo.az Захир Азамат:

— Хоть я не являюсь избирателем от этого округа, но поддерживаю Рауфа Арифоглу. Полагаю, если Рауф Арифоглу будет представлен в парламенте, это будет отвечать интересам как медиа так и избирателей. Игбал бей тоже серьезный политик и сильный оппонент. Его деятельность в качестве депутата была вполне удовлетворительной. Надеюсь, что в этом округе пройдет цивильная и интересная борьба. Я оцениваю шансы Рауф бея более высоко.

Главный редактор сайта Pravda.az Илькин Пирали:

— Если бы Рауф Арифоглу и Игбал Агазаде баллотировались от разных округов, то они оба одержали бы победу. Они умеют работать с обществом. Но так как они выдвинули свои кандидатуры от одного округа, то я считаю, что у Арифа Рауфоглу шансы выше, потому что в проведении агитационной кампании медиа играют особую роль. Мне кажется, по ходу дела Игбал Агазаде поддержит Рауфа Арифоглу. Как показывает ход событий, Рауф Арифоглу будет избран депутатом.

Редактор сайта Репорт Анар Тагиев:

— Мне кажется, от этого округа будет избран Игбал Агазаде. Во-первых, потому, что у него уже есть опыт участия в выборах и много сторонников. К тому же, он обладает определенным авторитетом в политической сфере. Я выбираю Игбала Агазаде, я очень его уважаю.

Главный редактор сайта Publika.az:

— Полагаю, в этом округе пройдет серьезная борьба. Мне кажется, у Рауф бея шансов больше, так как у него огромный опыт в медиа-сфере и больше возможностей провести на высоком уровне агитационную кампанию. К тому же, Рауф бей немного опередил Игбала Агазаде, заручившись поддержкой со стороны медиа, НПО и политиков. На мероприятии, где Р.Арифоглу объявил о выдвижении своей кандидатуры, мы уже поняли, что агитация пройдет на самом высоком уровне. Хоть я и не являюсь избирателем от этого округа, но полагаю, что жители проголосуют за Р.Арифоглу. Но это выборы, и невозможно заранее дать точный прогноз. Я бы хотел видеть в парламенте своего коллегу Рауфа Ариоглу. Я желаю удачи всем кандидатам.

Главный редактор сайта Teleqraf.com Захид Нуралиев:

— Уже сейчас становится ясно, что в этом округе развернется напряженная борьба. Оба кандидата – Рауф Арифоглу и Игбал Агазаде – имеют хорошие шансы. Рауф Арифоглу является главой Медиа-холдинга, в то же время длительное время он был представлен в руководстве политической партии. А Игбал Агазаде является только главой политической партии. Оба кандидата обладают отличными организационными способностями, однако Рауф Арифоглу может рассчитывать на поддержку со стороны медиа, поэтому предполагаю, что он одержит победу.

Сотрудница сайта Modern.az Намига Бингёль:

— Оба кандидата от 3-го Хатаинского избирательного округа №35 известны и активны в общественно-политической жизни. И у Игбала Агазаде, и у Рауфа Арифоглу есть большой опыт в своих сферах. Оба кандидата нацелены на победу и достойны ее. Игбал Агазаде уже участвовал в выборах и был депутатом, у него в этом плане большой опыт. Он был одним из активных депутатом парламента. А Ариф Рауфоглу – известный журналист. Он хорошо знает проблемы, беспокоящие общество и умеет анализировать. Поэтому я не могу выбрать среди этих оппонентов.

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