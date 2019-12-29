Эльшан Гаджизаде назначен начальником отдела промышленности и энергетики Кабинета министров Азербайджана.
Приказ об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.
Эльшан Гаджизаде назначен начальником отдела промышленности и энергетики Кабинета министров Азербайджана.
Приказ об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.
Дата: 2019/12/29 12:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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