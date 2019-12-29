В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал скот на сумму 111,45 тыс.долларов США.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на ГТК, экспорт скота снизился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период импорт в страну снизился на 1,6%, составив 52 750,47 тыс.долларов США. Это означает 0,43% от общего импорта.

За отчетный период были экспортированы мясо и мясные добавки к пище на сумму 612,81 тыс. долларов США, что на 1,7 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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