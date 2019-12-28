На острове Пасхи, или Рапануи, насчитывается около тысячи каменных истуканов разного размера. Долгое время ученые спорят об их предназначении. Археолог Джо Энн Ван Тилбург (Jo Anne Van Tilburg) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) вместе с коллегами тщательно изучили двух моаи, обнаруженных в карьере у подножия вулкана Рано-Рараку в восточной части острова. Обе статуи находились в вертикальном положении, причем одна их них была установлена на пьедестале. По мнению исследователей, которое приводит издание «Вокруг света», это свидетельствует о том, что моаи предназначались именно для этого места.

В каменоломнях у вулкана Рано-Рараку было высечено 95% моаи. Обширные лабораторные исследования образцов почвы из того же района показали, что местные жители ранее выращивали неподалеку банан, таро и сладкий картофель. Почвы у подножия Рано-Рараку богаты кальцием и фосфором. Возможно, добывая базальтовый туф для изготовления статуй, древние мастера непреднамеренно увеличивали концентрацию химических элементов, способствовавших увеличению урожая.

По мнению исследователей, островитяне могли истолковать плодородие почв у вулкана как некий знак и использовать моаи для повышение плодородности и в других частях острова.

Minval.az