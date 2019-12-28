«Турецкие предприниматели вложат инвестиции в Агдам».

Как сообщает АПА, об этом в ходе поездки в Агдам сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал. По словам посла, турецкие предприниматели в ближайшее время посетят Агдам: «Это одна из основных причин моего пребывания здесь. У турецких предпринимателей есть новые проекты. Они создадут здесь промышленную зону. Работа будет осуществлена в кратчайшее время, и это станет подарком для экономической жизни Агдама».

Отметим, что Э.Озорал совершил поездку в Агдам, чтобы принять участие в праздничном мероприятии, организованном Объединением предпринимателей Азербайджана и Турции (ОПАТ), Министерством обороны АР и Исполнительной властью Агдамского района по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Minval.az