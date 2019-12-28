В 2019 году 61 населенный пункт и 31 жилой массив в регионах Азербайджана планировалось газифицировать.

Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Отмечено, что программа газификации охватила 14 227 частных жилых домов. В течение 2019 года на первом этапе по городу Баку предусматривалась газификация 22 новых жилых массивов. В программу входит газификация 4 607 частных домов. Из указанных массивов в шести завершились работы и обеспечена подача природного газа. В других массивах работы будут завершены в первом квартале 2020 года. Таким образом, уровень газификации сектора «население» по всей стране достиг 96%.

Minval.az