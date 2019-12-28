На днях ряд азербайджанских СМИ распространил новость о том, что в Турции сотрудники полиции, которые выписали штраф нарушителю, узнав, что он отец шехида, сами заплатили штраф.

Комментируя эту новость, заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил азербайджанскому интернет-сайту 1news.az, что подобные факты регулярно происходят и в азербайджанской дорожной полиции.

«Может быть, это прозвучит нескромно, но азербайджанская дорожная полиция – самая гуманная, заботливая и внимательная к людям дорожная полиция в мире. В целом полиция Азербайджана делает очень многое для того, чтобы еще больше повысить свой авторитет в обществе, удовлетворенность граждан, их безопасность и общественное спокойствие.

Сегодня полиция делает все что в ее силах, чтобы помогать гражданам. И люди видят это. Я горжусь, что являюсь сотрудником Министерства внутренних дел Азербайджана, рад, что выбрал столь почетную профессию», — подчеркнул В.Асадов.

Minval.az